Леонид Слуцкий: "Первым делом в Голландии купил велосипед"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "России 24" рассказал о своем досуге в Голландии. По его словам, в Арнеме у него гораздо меньше свободного времени, чем было в России.

– В ЦСКА была очень устаканенная жизнь, я понимал, когда выходной, понимал, чем заняться в свободное время, куда сходить, с кем пообщаться. Здесь же пока только футбол. В редкие выходные дни ездим на велосипедах, – заявил Слуцкий. – Мы их первым делом купили тут. Начали ездить еще в Англии. Это прекрасно разгружает мозг. Ты едешь, разговариваешь в более свободной атмосфере. Увлечение велосипедом в Москве я не мог себе позволить, а тут в любой выходной день – четырех– или пятичасовая прогулка на велосипедах. К тому же тут парки такие, все для этого приспособлено. Тут велосипедное движение со своими правилами, пробками, светофорами. Это единственное развлечение здесь. Остальное время провожу на базе. Все-таки сам смотрю все подборки, матчи, соперников. Пока не могу доверить все другим. В ЦСКА четко понимал, кто на что способен, доверял некоторые вещи. А тут пока все сам делаю.