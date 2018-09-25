Лавров поздравил президента Хорватии с признанием Модрича игроком года

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович с признанием полузащитника Луки Модрича лучшим игроком года по версии ФИФА. Хавбек "Реала" получил награду в понедельник, обойдя в голосовании португальца Криштиану Роналду и египтянина Мохамеда Салаха.

- Поздравляю с тем, что Модрича выбрали лучшим игроком года по версии ФИФА, - приводит "РИА Новости" слова Лаврова.

В ответ Грабар-Китарович поблагодарила министра и сказала, что сама отправила вчера вечером Модричу смс с поздравлением.

- А он ответил утром - у него все хорошо и он очень рад, - добавила президент.

- Он был очень хорош в этом сезоне, - поддержал ее Лавров.