Коби Брайант - Демпси: "Надеюсь тебе понравится на пенсии. Увидимся на пляже!"

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант обратился к бывшему полузащитнику сборной США Клинту Демпси. 35-летний экс-хавбек "Фулхэма", "Тоттенхэма" и "Сиэтла" объявил о завершении карьеры. Брайант ушел из баскетбола два года назад.

- Клинт, как дела, приятель? Хочу поздравить тебя с завершением карьеры и с великолепной карьерой, с тем, что ты успел сделать для американского спорта. Спасибо за то, что был лидером, вдохновлял следующее поколение классных игроков. Ты герой. Надеюсь, тебе понравится на пенсии. Добро пожаловать в клуб! Увидимся на пляже и прихвати с собой коктейль "маргарита", - обратился Брайант к Демпси.