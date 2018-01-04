Клубы из ДНР могут сыграть с командами из России, Абхазии и ЛНР в Донецке

Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма Александр Громаков сказал, что власти народной республики ведут переговоры с командами из России, Абхазии и Луганской Народной Республики о проведении матчей в 2018 году. По словам чиновника, некоторые из встреч могут быть проведены на бывшем домашнем стадионе "Шахтера" - РСК "Олимпийский".

- В этом году мы ожидаем проведения футбольных матчей с нашими дружественными командами из Ростовской области России, Абхазии и ЛНР, - цитирует NRT 24 Громакова. - С этими командами ведутся сейчас переговоры.

Отметим, что точные сроки проведения игр не называются.