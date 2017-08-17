Клуб из Китая после покраски стадиона в золотой цвет выиграл пять матчей

"Гуанчжоу Фули" одержал победы в пяти матчах подряд на своем поле, после того как руководство клуба решило перекрасить кресла на домашнем стадионе "Юэсюшань" в золотой цвет, сообщает The Sun. До этого команда одержала одну домашнюю победу за четыре месяца.

Чтобы изменить неприятную статистику, "Гуанчжоу" поменял цвет кресел с синего на золотой, а лестниц - с белого на зеленый. Решение было принято в соответствии с фэншуем.

После перекраски арены "Гуанчжоу Фули" забил 22 гола, пропустив 9 мячей. Команда занимает шестое место в чемпионате Китая, отставая от идущего третьим "Шаньдун Лунэн" на 2 очка.