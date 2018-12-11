Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в "Порту"

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу. При этом хавбек категорически отказывается возвращаться в "Порту", у которого есть права на него. "Ривер Плейт" арендовал Кинтеро с правом выкупа за 3,2 миллиона евро, которым он может воспользоваться до 31 декабря 2018 года.

Кинтеро перешел в "Порту" в 2013 году, но провел за "драконов" 64 матча и несколько раз переходил в другие команды на правах аренды.

Кинтеро ярко проявил себя на чемпионате мира в России в составе сборной Колумбии, а также стал автором гола в финале Кубка Либертадорес, который выиграл "Ривер Плейт".