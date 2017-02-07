22:33 7 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Кевин Кураньи: "Я не перейду в брестское "Динамо"

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Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, ранее выступавший за "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", опроверг информацию о том, что может перейти в брестское "Динамо". Ранее официальный команды сообщил, что футболист проводит тренировки на предсезонных сборах вместе с белорусским клубом. 

– Дорогие СМИ, – написал на своей странице Facebook Кураньи. – Приятно, что вы помните обо мне. Но это ложь. Пожалуйста, спрашивайте, прежде чем что-то сообщать. Я не перейду в брестское "Динамо".

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