Кевин Кураньи: "Я не перейду в брестское "Динамо"

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, ранее выступавший за "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", опроверг информацию о том, что может перейти в брестское "Динамо". Ранее официальный команды сообщил, что футболист проводит тренировки на предсезонных сборах вместе с белорусским клубом.

– Дорогие СМИ, – написал на своей странице Facebook Кураньи. – Приятно, что вы помните обо мне. Но это ложь. Пожалуйста, спрашивайте, прежде чем что-то сообщать. Я не перейду в брестское "Динамо".