Кураньи тренируется с брестским "Динамо"

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку вместе с брестским "Динамо".
Футболист прибыл в Турцию накануне вечером и уже провел одну тренировку с командой. На данный момент он находится в статусе свободного агента и не подписал контракт с каким-либо клубом.
Пресс-служба динамовцев сообщает, что Кураньи сегодня не примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Приштины", так как ему требуется больше времени для полноценной подготовки.
Дополнительная информация
http://dynamo-brest.by/item/645-kevin-kurani-treniruetsya-s-dinamo-brest
Я с рулетом на балконе
Может, его дедушка сложил голову в этом городе
17:58
Басист
Та он просто по названию клуба ориентировался. Подумаешь, городом ошибся...
17:40
konoval
Эк, мужика переклинило! Чемпионат Белоруссии - это то, о чем он мечтал всю жизнь.
17:31