Кураньи тренируется с брестским "Динамо"

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку вместе с брестским "Динамо".

Футболист прибыл в Турцию накануне вечером и уже провел одну тренировку с командой. На данный момент он находится в статусе свободного агента и не подписал контракт с каким-либо клубом.

Пресс-служба динамовцев сообщает, что Кураньи сегодня не примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Приштины", так как ему требуется больше времени для полноценной подготовки.