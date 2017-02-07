16:40 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Кураньи тренируется с брестским "Динамо"

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Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, выступавший ранее за "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и московское "Динамо", проходит предсезонную подготовку вместе с брестским "Динамо".

Футболист прибыл в Турцию накануне вечером и уже провел одну тренировку с командой. На данный момент он находится в статусе свободного агента и не подписал контракт с каким-либо клубом.

Пресс-служба динамовцев сообщает, что Кураньи сегодня не примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Приштины", так как ему требуется больше времени для полноценной подготовки.

Дополнительная информация

http://dynamo-brest.by/item/645-kevin-kurani-treniruetsya-s-dinamo-brest

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Я с рулетом на балконе

Может, его дедушка сложил голову в этом городе

17:58

Басист

Та он просто по названию клуба ориентировался. Подумаешь, городом ошибся...

17:40

konoval

Эк, мужика переклинило! Чемпионат Белоруссии - это то, о чем он мечтал всю жизнь.

17:31

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