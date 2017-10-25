Касильяс обсудил с тренером "Порту" свое положение в клубе

Вратарь "Порту" Икер Касильяс провел встречу с главным тренером команды Сержиу Консейсау, информирует Marca. Во время разговора стороны обсудили текущее положение голкипера в клубе.

Ранее сообщалось, что Консейсау недоволен отношением испанского футболиста к тренировочному процессу. Касильяс, как сообщает пресса, является активным пользователем социальных сетей и в его руках регулярно находится телефон. Утверждается, что 36-летний игрок сидит в Интернете даже во время теоретических занятий команды.

Кроме того, Консейсау считает, что Касильяс снизил требования к себе и тренируется не достаточно интенсивно. Однако эти сообщения были опровергнуты как самим футболистом, так и тренером.

Отмечается, что в разговоре с игроком наставник "драконов" подтвердил, что в последних матчах ставил в стартовый состав Жозе Са исключительно по спортивным причинам. Консейсау сообщил Касильясу, что тот может вернуть место в основе команды соответствующей работой на тренировках.

Напомним, что позже в прессе появилась информация о том, что решение посадить Касильяса в запас было принято в связи с высокой зарплатой голкипера (7,5 миллиона евро в год). Таким образом, клуб пытается заставить игрока перейти в другую команду в зимнее трансферное окно.