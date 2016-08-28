12:40 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Инфантино жалеет о том, что победил на выборах

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что каждый день жалеет о том, что победил на выборах главы организации. Однако при этом, по словам руководителя, новая роль приносит ему огромную радость. Инфантино был избран президентом организации 26 февраля 2016 года.

– Жалею каждый день по сто раз, – цитирует Инфантино Blick. – Но при этом каждый день я тысячу раз радуюсь своей новой задаче. Ведь это большая честь работать в команде с 500 отличными коллегами, которые одержимы футболом и хотят что-то сделать для него по всему миру.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Izmegul

это уже к психотерапевтам

13:43

Vlаdimir

Ну, в принципе, не все потеряно. Можно заявить об отставке, провести досрочные выборы. Есть люди которые с радостью воспользуются предоставившейся возможностью. Обратись киангличанам - они помогут. Правда ФИФА превратится в штаб-квартиру некой политической организации как, к примеру, ИААФ, но зато тебе положат приличную пожизненную пенсию и место почетного члена ФИФА.

13:27

баламошка

Инфантино? Обама же победил.

12:55

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