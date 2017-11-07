Икер Касильяс: "Хочу остаться в футболе. Еще не знаю, в каком качестве"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс заявил, что намерен после завершения карьеры продолжить работать в футбольной сфере. Во вторник, 7 ноября, 36-летний голкипер получил награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 28 лет за успешную карьеру.

- С каждым днем я все ближе к тому, чтобы повесить перчатки на гвоздь, - цитирует As Касильяса. - Я хочу остаться в футболе, но еще не знаю, в каком качестве. Но, безусловно, хочу остаться связанным с миром футбола.

Напомним, Касильяс с 1998 по 2015 год выступал за "Реал", после чего перешел в "Порту". За карьеру он завоевал 21 трофей на взрослом уровне, включая три кубка победителя Лиги чемпионов. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира, а также стал двукратным чемпионом Европы.