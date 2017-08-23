Хорватского функционера Мамича ранили в Боснии

Футбольный функционер Здравко Мамич был ранен, сообщает пресс-служба загребского "Динамо". Нападение произошло в боснийском городе Томиславград, куда хорват приехал на могилу отца.

Пострадавший был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ногу. После оказания помощи советник загребского "Динамо" покинул учреждение. За последние три года Мамич неоднократно подвергался нападениям.

Напомним, что в 2016 году функционер был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Предполагалось, что он устроил махинации на 30 миллионов евро, проводя трансферы игроков. Позже Мамич был отпущен под залог 1,8 миллиона евро.