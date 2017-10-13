Хорхе Сампаоли: "Видаль любит выпить и не контролирует себя"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что полузащитнику сборной Чили Артуро Видалю нужно обратиться к врачам. По его словам, игрок злоупотребляет алкоголем.

– Видалю нужен медицинский специалист, – цитирует AS Сампаоли, который тренировал чилийцев. – Он любит выпить и не контролирует себя. Когда мы летели однажды из Лимы, он спросил меня, может ли выпить бутылку пива. Я ответил отказом. Но потом пришли другие люди, и кто-то открыл бутылку виски. Я знал, что к этому причастен Видаль.