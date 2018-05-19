Гуркюфф вернется в "Аль-Гарафу"

"Аль-Гарафа" объявила о возвращении на пост главного тренера Кристиана Гуркюффа. 63-летний француз в течение следующего сезона в чемпионате Катара будет руководить командой. Ранее он уже работал с командой из Дохи с 2002 по 2003 год.

В этом сезоне Гуркюфф работал с "Ренном". Под его руководством красно-черные перед последним туром идут на 5-м месте.