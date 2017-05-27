Гол Рамиреса помог "Цзянсу Сунин" сыграть вничью с "Гуйчжоу Чжичэн"

"Цзянсу Сунин" на выезде сыграл вничью с "Гуйчжоу Чжичэн" в матче 11-го тура чемпионата Китая. Автором одного из голов у гостей стал экс-полузащитник "Челси" Рамирес.

В другой встрече "Ляонин Хувин" переиграл на своем поле "Яньбань".

Чемпионат Китая

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11-й тур

"Гуйчжоу Чжичэн" - "Цзянсу Сунин" - 2:2 (0:1)

Голы: Рамирес, 15 (0:1). Байсе, 62 (1:1). Мин Чжунлин, 90+3 (2:1). Хин Чжин-Хо, 90+5 (2:2).

"Ляонин Хувин" - Яньбянь" - 3:1 (1:0)

Голы: Уджа, 35 (1:0). Юн, 50 (1:1). Лукимья-Мулонготи, 53 (2:1). Уджа, 73 (3:1).