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Гол и передача Кака помогли "Орландо" победить "Ди. Си. Юнайтед"

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"Орландо-Сити" нанес поражение "Ди. Си. Юнайтед" в домашнем матче регулярного чемпионата MLS со счетом 4:2. В составе хозяев хозяев все 90 минут на поле провели Антонио Ночерино и Кака. Бразилец стал автором гола и результативной передачи.

MLS

Регулярный чемпионат

"Орландо-Сити" – "Ди. Си. Юнайтед" – 4:2 (2:1)

Голы: Молино, 13 (1:0). Кака, 21 (2:0). Винсент, 43 (2:1). Игуита, 50 (3:1). Игбоананике, 78 (3:2). Баптиста, 89 (4:2).

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