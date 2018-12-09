Глава Федерации футбола Афганистана отстранен от должности из-за домогательств в отношении футболисток сборной

Президент Федерации футбола Афганистана и четыре члена организации временно отстранены от своих обязанностей из-за расследования, которое проводит прокуратура. Члены федерации подозреваются в сексуальном насилии по отношению к футболисткам сборной Афганистана.

– Чтобы провести тщательное расследование, собрать доказательства и обеспечить справедливость, мы приняли решение отстранить от работы президента федерации, его заместителя, генерального секретаря, тренера вратарей и администратора, – приводит AFP слова заявления прокуратуры. – Федерация изъявила готовность сотрудничать с правосудием.