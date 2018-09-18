"Галатасарай" перед матчем с "Локомотивом" презентовал новую форму

"Галатасарай" представил третий комплект формы на сезоне-2018/19. Футболка выполнена в белом цвете с молнией с оранжевым свечением по середине.

"Белый цвет является символом Стамбула и Босфора, отражающий следы нашего 113-летнего дома. Дизайн вдохновлен Лигой чемпионов. Кроме того, новая форма привлекает внимание к центру футболки. Дизайн подчеркивает, что мы являемся пионерами и представителем футбола в Стамбуле", – говорится в сообщении на сайте клуба.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)