Габулов на чемпионском параде "Брюгге". Видео

Вратарь "Брюгге" Владимир Габулов в Инстаграме опубликовал фотографию и видеоролик с парада, посвященного победе его команды в чемпионате Бельгии. Клуб российского голкипера досрочно завоевал титул 13 мая.

Ожидается, что 22 мая 34-летний Габулов прибудет в расположение сборной России, которая в Австрии готовится к домашнему чемпионату мира.

Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня).

Публикация от @vladimir_gabulov 21 Май 2018 в 9:51 PDT

Габулов на чемпионском параде "Брюгге" 🏆 pic.twitter.com/PLifkEFuTe – СЭ Футбол (@football_se) 21 мая 2018 г.

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