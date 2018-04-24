France Football: "Иньеста, извини, что у тебя нет "Золотого мяча"

Паскаль Ферре, главный редактор журнала France Football, вручающего "Золотой мяч", выпустил материал с заголовком "Извините, Андрес". Журналист описал отсутствие трофея у 33-летнего Андреса Иньеста как "аномалию". В своей статье Ферре отметил, что игрок может получить "Золотой мяч" в случае успешного выступления на чемпионате мира-2018.

Напомним, Иньеста был близок к получению "Золотого мяча" после чемпионата мира-2010. В финале он забил победный гол в ворота Нидерландов (1:0). Однако, "Золотой мяч" в итоге получил Лионель Месси.

Андрес Иньеста: "На следующей неделе приму решение о продолжении карьеры"