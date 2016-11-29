Финал Кубка Бразилии отложен в связи с гибелью игроков "Шапекоэнсе"

Конфедерация футбола Бразилии выразила соболезнования в связи с гибелью игроков "Шапекоэнсе" в авиакатастрофе. Футболисты "Шапекоэнсе" летели на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту разбившегося самолета находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. По официальным данным, в аварии выжило пять человек, включая трех футболистов.

В связи с трагедий было решено перенести на сутки проведение финала Кубка Бразилии между "Гремиу" и "Атлетику Минейру", намеченного на сегодня.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. Live!