ФИФА признала успешным первый этап работы системы антидискриминационного мониторинга

Глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки считает, что система антидискриминационного мониторинга на первом этапе оправдала себя. Данная система была разработана федерацией для того, чтобы собрать информацию о проявлениях расизма и дискриминации в футболе.

- Мы довольны результатами использования этой системы и тем, как она нам в борьбе с дискриминацией, - цитирует сайт ФИФА Аддьекки. - Это позволило повысить информированность и организовать новые кампании по предотвращению дискриминации.