ФИФА не будет дисквалифицировать сборную Нигерии

ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что не будет дисквалифицировать сборную Нигерии за нарушения в области управления нигерийской федерацией футбола. Ранее ФИФА предупредила власти Нигерии, что управление национальной федерацией должно быть возвращено соответствующим органам. Если бы до 20 августа власти страны не перестали вмешиваться в этот процесс, то сборной Нигерии угрожала бы дисквалификация.

– ФИФА получила подтверждение о том, что законное руководство федерации вернуло себе управление, – говорится в заявлении ФИФА. – Условия, поставленные нами, в настоящее время выполнены. Следовательно, дисквалификация нигерийской федерации не вступит в силу. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить полное соблюдение правил ФИФА.