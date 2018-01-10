ФИФА и Совет Европы до конца года подготовят к подписанию меморандум о взаимопонимании

Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд договорились о начале работы над меморандумом о взаимопонимании между двумя организациями. Как сообщает сайт ФИФА, документ может быть готов до конца текущего года.

- Кажется очевидным, что у ФИФА и Совета Европы много общих целей, - цитирует пресс-служба ФИФА Инфантино. - Надлежащее управление, уважение прав человека и решительная позиция в отношении употребления допинга, договорных матчей и насилия являются первоочередной задачей для руководящего органа мирового футбола.