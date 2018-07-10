Фернандо Торрес: "Поступало много предложений со всех континентов, но я выбрал Японию"

Новичок "Саган Тосу" нападающий Фернандо Торрес рассказал, почему решил перебраться из Европы в Японию.

- Я хотел насладиться последними днями в "Атлетико" и взять время подумать, что будет лучше для меня и моей семьи. Это было очень тяжелое решение, - цитирует Marca Торреса. - Поступало много предложений со всех континентов, но я исключил вариант с Европой, потому что закончил там выступление на мажорной ноте. В конце концов я принял лучшее решение для всех нас.

Последние два года 34-летний испанец провел в "Атлетико", с которым в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.