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Фанат "Рейнджерс" погиб в результате аварии автобуса

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Фанат "Рейнджерс" погиб в результате аварии, в которую попал автобус с болельщиками, сообщает BBC. Ранее стало известно, что автобус с 36 пассажирами и водителем попал в аварию, из них 18 человек было госпитализировано.

- Мы можем подтвердить, что 39-летний мужчина умер в результате серьезной аварии, - заявил представитель полиции. - 18 человек получили помощь в больнице, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Семеро пострадавших - мужчины моложе 20 лет, трое мужчин и три женщины в возрасте от 30 до 59 и пять мужчин старше 60. 

Причины аварии пока не называются.

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