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Фабио Каннаваро: "Тяньцзинь" хотел заполучить Обамеянга, а Руни - нет"

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Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро опроверг информацию о том, что его клуб хотел заполучить нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. Китайская команда ищет варианты для усиления атаки, но переговоры с англичанином не вела. "Тяньцзинь" хотел заполучить форварда "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, но предложение было отвергнуто, поэтому клуб переключился на Николу Калинича, выступающего за "Фиорентину".

- Мы говорили с Руни, но это был просто разговор, - цитирует Football Italia Каннаваро. - Он не подходит нашему стилю игры. Обамеянг? К сожалению, наше предложение было отклонено "Боруссией", так как игрок важен для них. Нашей главной целью по-прежнему остается Калинич, но "Фиорентина" не хочет отпускать его. Мне нужно переговорить с генеральным директором "Тяньцзиня".

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Материалы REN-TV

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