Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Молдавии

Александр Спиридон назначен на пост главного тренера сборной Молдавии, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. Сроки и детали контракта с 57-летним специалистом не уточняются.

Молдаванин сменил на этой должности Игоря Добровольского, под руководством которого команда набрала два очка в отборочном цикле чемпионата мира-2018 в России и заняла последнее место в группе.

Напомним, что Спиридон входил в тренерский штаб "Зенита" в сезоне-2016/17. Также он ассистировал Мирче Луческу в "Шахтере" на протяжении всех 12 лет, а до этого возглавлял ряд молдавских клубов, а во второй половине 2001 года возглавлял сборную.