Экс-капитан сборной Египта получил год тюрьмы за неуплату налогов

Суд Египта приговорил бывшего капитана сборной страны Мохамеда Абутрика к году тюрьмы за неуплату налогов, сообщает youm7.com. 40-летний ветеран также должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч египетских фунтов (порядка 1100 долларов) и налоги на общую сумму порядка 50 тысяч.

Отмечается, что он не платил налоговые отчисления за съемки в рекламных роликах. Адвокат уже заявил, что игрок намерен обжаловать приговор.

Абутрика дв составе сборной Египта провел 100 матчей, забил 38 голов и дважды - в 2006 и 2008 году - выиграл Кубок африканских наций.