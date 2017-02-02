23:56 2 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Джексон Мартинес: "Никогда не принимал решения, руководствуясь деньгами или славой"

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Нападающий "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес заявил, что переезжая в чемпионат Китая он не был мотивирован деньгами. Также колумбиец отметил, что не смог адаптироваться к "Атлетико".

– У меня были большие ожидания от перехода в "Атлетико", – цитирует AS Мартинеса. – Меня поддерживали руководство и тренерский штаб, но через некоторое время я получил травму. Затем мои одноклубники начали говорить в СМИ, что команда мне безразлична, и это было странно. Я всегда оставался профессионалом, но адаптироваться в "Атлетико" так и не смог.

Затем я перешел в "Гуанчжоу Эвергранд", и первые дни после этого были достаточно напряженными. Меня обвиняли в том, что я предпочел деньги славе. Могу сказать только том, что я никогда не принимал решения, руководствуясь деньгами или славой.

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