Джексон Мартинес: "Никогда не принимал решения, руководствуясь деньгами или славой"

Нападающий "Гуанчжоу Эвергранд" Джексон Мартинес заявил, что переезжая в чемпионат Китая он не был мотивирован деньгами. Также колумбиец отметил, что не смог адаптироваться к "Атлетико".

– У меня были большие ожидания от перехода в "Атлетико", – цитирует AS Мартинеса. – Меня поддерживали руководство и тренерский штаб, но через некоторое время я получил травму. Затем мои одноклубники начали говорить в СМИ, что команда мне безразлична, и это было странно. Я всегда оставался профессионалом, но адаптироваться в "Атлетико" так и не смог.

Затем я перешел в "Гуанчжоу Эвергранд", и первые дни после этого были достаточно напряженными. Меня обвиняли в том, что я предпочел деньги славе. Могу сказать только том, что я никогда не принимал решения, руководствуясь деньгами или славой.