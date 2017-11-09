Донован не будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола США

Один из двух лучших бомбардиров в истории сборной США Лэндон Донован отказался баллотироваться на пост президента федерации футбола страны. В интервью ESPN он заявил, что не хочет связываться с этой деятельностью, поэтому отказался от возможности выдвинуть свою кандидатуру. В прошлом году он завершил карьеру футболиста и делает карьеру на телевидении.

О своем намерении побороться за пост президента Федерации футбола США заявили уже семь кандидатов, включая троих бывших игроков сборной. Нынешний глава федерации Сунил Гулати подвергся значительной критике из-за непопадания сборной на ЧМ-2018.