Дик Адвокат: "Я буду в сборной Голландии до ноября"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил, что уйдет из команды в этом году. 70-летний специалист не смог вывести голландцев на ЧМ-2018.

– Федерация должна найти хорошего кандидата на будущее, – цитирует A Bola Адвоката. – Я буду в сборной до товарищеских матчей в ноябре. Хочу сказать, что мне очень понравилось работать со сборной.

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