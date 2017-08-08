Давидс и Макларен претендуют на пост главного тренера "Хартс"

Бывший полузащитник сборной Голландии Эдгар Давидс может стать новым главным тренером "Хартс", утверждает DailY Record. По информации источника, главным конкурентом 44-летнего экс-хавбека является бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен.

Напомним, с 2012 по 2013 год Давидс выступал за "Барнет" в качестве играющего тренера, после чего провел еще один сезон в качестве наставника английской команды. После этого экс-полузащитник не занимался тренерской работой. Последним клубом Макларена был "Дерби Каунти", который он покинул, не сумев вывести в премьер-лигу.

В предыдущем розыгрыше чемпионата Шотландии "Хартс" занял пятое место, не сумев попасть в еврокубки.