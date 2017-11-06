Бывший защитник "Стоук Сити" и "Шерифа" скончался в возрасте 25 лет

Бывший защитник "Стоук Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра скончался в Бразилии в возрасте 25 лет. У футболиста случился сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол в Лондрине. Оба клуба выразили соболезнования в связи с трагедией. Напомним, что Шериф является соперником Локомотива по групповому турниру Лиги Европы.

"Несколько часов назад не стало хорошего человека и прекрасного футболиста, - говорится в сообщении на официальном сайте "Шерифа". - Скончался бывший игрок "Шерифа" Дионатан Тейшейра.



Габаритному бразильскому защитнику было всего 25 лет. В наш клуб Дионотан пришел зимой этого года. Летом он вернулся в Бразилию, но обещал вернуться. Договоренность между клубом и Тейшейрой оставалось в силе. Не случилось. К сожалению. Ведь он помог нашей команде завоевать Кубок и выиграть золотые медали Чемпионата. Все ждали его возвращения.



Весь коллектив "Шерифа", от простых рабочих до руководства клуба потрясен трагической новостью. Боль утраты велика. ​Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дионотана. Он навсегда останется в наших сердцах".