Бывший тренер сборной Узбекистана Бабаян пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности в стране, информирует пресс-служба Федерации футбола Узбекистана (ФФУ). Данное решение было принято исполкомом организации 15 января.

По данным федерации, 46-летний специалист при выборе состава сборной полагался на знакомых игроков, игнорируя рекомендации опытных коллег и экспертов. Также в ФФУ считают, что Бабаян безответственно подходил к исполнению обязанностей во время отборочного турнира чемпионата мира-2018 и включал в состав футболистов с низкими показателями, опираясь на личные коммерческие интересы.

Напомним, что Бабаян занимал должность главного тренера сборной Узбекистана с 2015 года. Он был уволен в сентябре 2017-го после невыхода национальной команды на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.