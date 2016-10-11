Буффон обошел Месси и Роналду в борьбе за Golden Foot

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола. 38-летний итальянец обошел в борьбе за данную награду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Эдинсона Кавани, Фрэнка Лэмпарда, Икера Касильяса, Кака, Тиагу Силву, Андреа Пирло и Уэйна Руни. Стоит отметить, что данный приз можно выиграть всего лишь один раз в жизни. Кроме того, Буффон стал первым вратарем, который выиграл Golden Foot и оставил отпечатки своих ног на Аллее чемпионов в Монако.
Прошлые обладатели приза Golden Foot:
2003 – Роберто Баджо (Италия)
2004 – Павел Недвед (Чехия)
2005 – Андрей Шевченко (Украина)
2006 – Роналдо (Бразилия)
2007 – Алессандро Дель Пьеро (Италия)
2008 – Роберто Карлос (Бразилия)
2009 – Роналдинью (Бразилия)
2010 – Франческо Тотти (Италия)
2011 – Райан Гиггз (Уэльс)
2012 – Златан Ибрагимович (Швеция)
2013 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
2014 – Андрес Иньеста (Испания)
2015 - Самюэль Это'О (Камерун)
Flamenco
БУФФОН ДОСТОИН ОДНОЗНАЧНО....
21:28
sars882
вполне заслуженно.
20:52