Болельщики "Витебска" пострадали от обрушения заграждения

После матча 10-го тура чемпионата Белоруссии "Витебск" - БАТЭ (1:0) на стадионе обрушилось ограждение с болельщиками, сообщает "Белновости". Подопечные Сергея Ясинского после победы над действующим чемпионом подошли к сектору, и болельщики ринулись к своим любимцам.

Ограждение не выдержало такой нагрузки и рухнуло вместе с людьми. Высота падения составила примерно 1,5 метра. Травмы получили 8 человек, из которых двое были госпитализированы.