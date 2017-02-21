Болельщики "Рада" довели хавбека "Партизана" Эвертона до слез

Полузащитник "Партизана" Эвертон Луиз со слезами на глазах покинул поле после выездного матча чемпионата Сербии с "Радом" (1:0). 28-летнего бразильца огорчило поведение фанатов хозяйской команды. Болельщики всю игру скандировали в его адрес расистские кричалки и не реагировали на предупреждения стюардов, сообщает Le Figaro. После окончания игры на поле завязалась потасовка между футболистами обеих команд.

– Я сталкивался с проявлением расизма и раньше, – отметил бразилец. – Но меня больше расстроило поведение игроков "Рада", которые не старались успокоить ситуацию, а поощряли такое поведение.

Федерация футбола Сербии приняла решение дисквалифицировать стадион "Рада" на неопределенный срок.