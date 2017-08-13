"Бенфика" проявляет интерес к Митрюшкину

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин попал в сферу интересов "Бенфики", утверждает Record. По информации источника, португальский клуб еще не обращался в клуб 21-летнего российского голкипера по поводу возможного трансфера.

Согласно порталу transfermarkt.de, трансферная стоимость Митрюшкина, чей контракт со "Сьоном" рассчитан до конца сезона-2018/19, оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, вратарь является воспитанником "Спартака". Красно-белым принадлежит приоритетное право выкупа прав, если Митрюшкину поступит предложение от команды из РФПЛ. Он выступает за "Сьон" с 2016 года. За это время голкипер принял участие в 46 матчах чемпионата Швейцарии, пропустив 68 мячей и получив одну желтую карточку. В начале июля Митрюшкин стал капитаном швейцарской команды.