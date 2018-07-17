"Аякс" объявил о возвращении Блинда

"Аякс" в Твиттере сообщил, что в команду возвращается защитник Дэйли Блинд. Голландский игрок обороны с 2014 по 2018 год выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого выигрл четыре трофея.

Амстердамцы отмечают, что соглашение Блинда с клубом будет рассчитано на четыре года. За переход "Аякс" заплатил 16 миллионов евро. Эта сумма может вырасти до 20,5 миллионов евро в случае выполнения определенных условий. В 2014 году "МЮ" заплатил за защитника 17,5 миллионов евро.