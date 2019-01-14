Автор биографии Моуринью: "Гарантирую, Жозе согласился бы возглавить "Баварию"

Автор биографии Жозе Моуринью Мануэль Перейра заявил, что португальский специалист согласился бы возглавить "Баварию", если бы ему поступило такое предложение.

– Жозе работал в Португалии, Испании, Англии и Италии, но не в Бундеслиге, – приводит Sport1 слова Перейры. – Если Румменигге позвонит ему завтра и предложит стать тренером "Баварии", то я гарантирую, что он согласится.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Команду до мая будет возглавлять Уле Гуннар Сульшер, который летом должен вернуться в "Мольде".

