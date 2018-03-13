Ассоциация европейских клубов приостановила членство ПАОК из-за инцидента с Саввиди

Ассоциация европейских клубов приостановила членство ПАОК после инцидента с участием владельца клуба Ивана Саввиди. Во время игры чемпионата Греции между ПАОК и АЕК Иван Саввиди выбежал на поле и, по словам очевидцев, он кричал на арбитра встречи из-за незасчитанного гола. На ремне его был замечен пистолет.

Ранее портал FP сообщил, что полиция Греции выдала ордер на арест Саввиди. Он не касается того, что бизнесмен во время матча имел при себе пистолет - ему вменяется выход на поле и участие в потасовке. Сам Саввиди уже извинился за свое поведение.

Дальнейшая судьба ПАОК будет обсуждаться на генеральной ассамблее ассоциации 27 марта в Риме.