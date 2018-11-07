Аршавин рассказал о своих предпочтениях в футболе

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого поддерживает в европейском и российском футболе. Он также отметил, что у него нет кумиров.

⁃ У вас есть кумир?

⁃ Нет, кумиров нет. Какое-то время мне нравились футболисты. Сначала Ромарио, потом Роналдо (зубастик), - рассказал Аршавин в интервью пресс-службе "Кайрата".

⁃ За какой клуб вы болеете?

⁃ Здесь я стал смотреть много футбола, потому что много свободного времени. Я часто один. Болею я, как всегда, в европейском футболе - за "Барселону", в российском - конечно же, за "Зенит".

⁃ Чем вы обычно занимаетесь на следующие дни после матча?

⁃ Если семья здесь - провожу время с ними. Если нет - просто стараюсь куда-то выйти. Ну или просто лежу дома, читаю, смотрю телевизор.

⁃ Почему вы не подходите к болельщикам после матча?

⁃ Я подхожу. Когда я не подходил? Мне кажется, всегда подхожу. У нас это обязательно в команде.

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