Аршавин - про Головина и вкус жизни у российских игроков

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", объяснил, почему в Европе нет спроса на российских игроков. По его словам, в России финансовые условия значительно лучше, что также препятствует отъезду игроков.

- Думаю, российских футболистов в европейские клубы особо не зовут. А если кого-то и зовут, то здесь у них лучше условия. от них трудно отказаться, - приводит слова Аршавина amic.ru. - Чем раньше уезжаешь, тем лучше. Нужно уезжать, пока не успел почувствовать здесь вкус жизни и пока тебе нечего терять. А когда разница большая, то ты делаешь выбор в пользу семьи, детей и благополучия. Спрос на наших футболистов не особо большой, потому что нет успехов ни на клубном уровне, ни на уровне сборной.

Что касается интереса "Арсенала" к Головину, то то, что пишут в прессе, остается для газет. Когда будет реальный интерес, тогда он и будет играть в за границей. Думаю, пока он себя комфортно чувствует и в ЦСКА. Если он будет прогрессировать, то может играть в Европе.