Аршавин не был выбран лучшим игроком чемпионата Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин занял второе место в опросе на звание лучшего футболиста чемпионата Казахстана. Сильнейшие игроки первенства определялись путем голосования главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги, информирует Sports.kz. Итоговый результат сложился из очков набранных футболистами ежемесячно.
Первое место досталось одноклубнику россиянина Бауыржану Исламхану. Замкнул тройку лидеров хавбек "Иртыша" Роман Муртазаев.
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http://www.sports.kz/news/bauyirjan-islamhan-luchshiy-futbolist-chempionata-kazahstana-2016-goda