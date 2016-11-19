23:32 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аршавин не был выбран лучшим игроком чемпионата Казахстана

0
0
0

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин занял второе место в опросе на звание лучшего футболиста чемпионата Казахстана. Сильнейшие игроки первенства определялись путем голосования главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги, информирует Sports.kz. Итоговый результат сложился из очков набранных футболистами ежемесячно.

Первое место досталось одноклубнику россиянина Бауыржану Исламхану. Замкнул тройку лидеров хавбек "Иртыша" Роман Муртазаев.

Дополнительная информация

http://www.sports.kz/news/bauyirjan-islamhan-luchshiy-futbolist-chempionata-kazahstana-2016-goda

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ