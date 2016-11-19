Аршавин не был выбран лучшим игроком чемпионата Казахстана

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин занял второе место в опросе на звание лучшего футболиста чемпионата Казахстана. Сильнейшие игроки первенства определялись путем голосования главных тренеров и футболистов команд премьер-лиги, информирует Sports.kz. Итоговый результат сложился из очков набранных футболистами ежемесячно.

Первое место досталось одноклубнику россиянина Бауыржану Исламхану. Замкнул тройку лидеров хавбек "Иртыша" Роман Муртазаев.