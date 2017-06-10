ARD обвиняет Роберто Карлоса в употреблении допинга

Экс-игрок сборной Бразилии Роберто Карлос стал фигурантом нового фильма телеканала ARD о допинге, сообщает sportschau.de. Расследование провел журналист Хайо Зеппельт, который ранее обвинил Россию в создании систему по употреблению спортсменами запрещенных веществ.
В новой ленте сообщается, что экс-защитник "Анжи" был пациентом бразильского врача Жулиу Сезара Алвеса, который использовал допинг. В руки ARD попало более 200 документов с доказательством вины доктора. В одном из видеофрагментов Алвес сказал, что "когда Роберто Карлосу было 15 лет, я сделал его таким, каким он есть сейчас". На этом основании Зеппельт делает вывод, что футболист применял запрещенные вещества. Роберто Карлос и его представители отказались комментировать эту информацию.
Также в фильме делается предположение, что "борьба с допингом в Бразили является фарсом". Так, утверждается, что спортсмены в этой стране имеют возможность обойти допинг-контроль, предварительно заготовив чистые сборы мочи.
inspire
BT1979 Да ладно Роберто Карлос. Сам Пеле без допинга ни одного гола не забил бы. И Гарринча. =============== ну у Гарринчи допинг совсем уж допотопный был ...
21:33
Thomas_Boy_
Теперь Россия может претендовать на золото чемпионата Мира 2002.
21:13
BT1979
Да ладно Роберто Карлос. Сам Пеле без допинга ни одного гола не забил бы. И Гарринча. Да. А вообще, бессистемный подход у товарища Зеппельта. Ненаучный. По алфавиту надо было страны для обвинений подбирать.
21:05
shpasic
неугомошка
20:51