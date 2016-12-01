Андрей Аршавин: "В детстве не думал, что стану профессиональным футболистом"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин подчеркнул, что в детстве не задумывался о карьере профессионального футболиста. Несмотря на это, экс-игрок сборной России мечтал играть в "Барселоне".

- В следующем сезоне вы продолжите выступать за "Кайрат". Какими вы представляли последние годы карьеры в своей юности?

- Тогда я себе такого не представлял, - приводит пресс-служба УЕФА слова Аршавина. - Во-первых, я не думал, что футбол станет моей профессией. Тогда, в Советском Союзе, в молодой России, не существовало такой профессии - футболист. Я занимался футболом, потому что мне нравилось и хорошо получалось. Как мне кажется, никто в раннем возрасте не задумывается о завершении карьеры.

- Тогда другой вопрос. Чего мечтали добиться?

- Конечно, я бы не называл это глобальным словом "мечта", но я всегда очень сильно хотел поиграть в Европе. Это я осуществил. Возможно, не в той идеальной команде, в которой я хотел играть. Хотелось бы попасть в "Барселону", потому что я с детства за нее болею. Другие мечты? Может, они и были, но сейчас трудно их выразить в одном предложении.