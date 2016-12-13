Андрей Аршавин: "Кайрат" вправе разорвать контракт со мной в любой момент"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что по устной договоренности президент клуба имеет право расторгнуть соглашение с ним в любой момент. По словам форварда, на данный момент он не видит себя в другой команде.

- Вы продлили контракт до 2017 года. Долго думали? - вопрос Аршавину.

- Мой контракт был рассчитан на два года. В принципе, наше соглашение с клубом "Кайрат" связаны на устных договоренностях с президентом. У него есть право в любой момент разорвать со мной контракт. В одной из бесед он говорил, что в любое трансферное окно может меня поменять. Я с этим согласился.

Мое желание было понятным - я хочу остаться здесь. Он мне позвонил и сказал, что наши соглашения остаются такими же, какими были в начале года. В принципе, я могу остаться, то только в "Кайтарте". Но это также будет решать президент - захочет он меня здесь видеть, и будет ли моя игра устраивать главного тренер клуба.