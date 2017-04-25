Андрей Аршавин: "Хочу потренироваться с мини-футбольным "Кайратом"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", отметил, что планирует потренироваться с мини-футбольным клубом. По его словам, в юности он много времени проводил, играя в закрытом помещении.

– Знаю, что "Кайрат" является чемпионом Казахстана, – цитирует Аршавина официальный сайт УЕФА. – Там играют несколько бразильцев и Игита – как сказали бы в моем дворе, вратарь-мотала. Честно говоря, даже хотел с ними потренироваться в конце прошлого года. Быть может, смогу осуществить эту идею уже в этом году. Знаю, что в "Кайрате" очень высокий уровень.

Сам я играл в футзал достаточно много в институте и на первенстве Санкт-Петербурга, поэтому мне интересно. Хотел бы почувствовать себя и посмотреть изнутри, что это за уровень. Ведь в "Кайрате" выступают одни из лучших игроков мира, а эта команда считается одной из сильнейших.

– Чему футболист может научиться в футзале?

– В этой игре мало пространства и нужно очень много действовать один в один. Это требует хорошей обводки, техники и умения быстро работать с мячом. Все происходит в доли секунды на небольшом участке площадки.

– Какие воспоминания остались об игре в футзал в юности?

– Я вырос в школе "Смена", и на многие холодные месяцы два деревянных зала становились нашим родным домом. У нас проходили турниры по футзалу, и мне всегда нравилось в них участвовать. Там больше голов и больше возможностей обыграть.