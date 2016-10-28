Али Гаджибеков: "Юрченко провел блестящий матч против "Зенита"

Защитник "Анжи" Али Гаджибеков после игры 1/8 финала Кубка России против "Зенита" (4:0) высказал мнение, что питерцы не имели проблем с настроем на матч. Футболист подчеркнул, что махачкалинцы достигли победного результата благодаря большому желанию выйти в следующий этап турнира.

– Знали, что соперник сильный, – цитирует клубная пресс-служба Гаджибекова. – К тому же "Зенит" выставил практически полностью основной состав. Понимали, что будет тяжелая игра на тяжелом, мягком, поле. Была задача – показать, что мы команда, что бьемся в каждом матче. Вышли на игру с отличным настроем, с большим желанием. Отсюда и результат.



– Не возникло ощущения, что "Зенит" недооценил команду, не настроился на игру?



– Да я бы не сказал. В предыдущей игре они недооценили и поплатились. А сегодня было видно, что вышли настроенные с первых минут на победу. Было заметно, как они нервны.



– Можно ли назвать ключевым эпизод, когда Юрченко отразил удар Дзюбы в упор в начале второго тайма?



– Да. Сегодня наш голкипер провел блестящий матч! Почти сразу после этого эпизода и пошла контратака, приведшая к удалению вратаря "Зенита". Мы забили второй гол, и исход матча был решен.



Оба наших вратаря в этом сезоне очень нас выручают, здорово помогают команде. Сегодняшний результат – благодаря их большой работе.

– Есть ли какая-то закономерность в том, что во второй подряд игре побеждаете крупно? Что-то изменилось после матчей с "Крыльями Советов", с "Тереком"?



– Да нет. Раз на раз не приходится. Нам и с "Томью" очень нелегко пришлось, особенно в первом тайме. Мы сплотились, хотим добиваться результата. Вы видели, по сравнению с игрой в Томске у нас была ротация состава, потому что мало времени до игры с "Краснодаром" после кубкового матча. И сегодня было видно, что все 20-25 человек готовы выйти в любой момент на поле. Результат есть, потому что ребята хотят играть, хотят тренироваться и побеждать. И от нас этого требует главный тренер.